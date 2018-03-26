В Германии прокомментировали возможность выдачи Пучдемона

Германия может затянуть время пребывания Пучдемона под стражей

В Германии заявляют, что решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье у границы с Данией, теперь находится в руках суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии). Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

В частности, сообщается, что генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг, которая рассматривает дело Карлеса Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика. Дело Пучдемона рассматривается в соответствии с "немецкими законами и положениями о европейском ордере на арест", - заявил Гольштейн.

"Испания является демократическим государством, придерживается верховенства закона, и Федерельное правительство Германии остается убежденным, что конфликт в Каталонии должен быть решен в правовых рамках и в соответствии с Конституцией Испании", – добавил он.

По закону, окончательное правоприменение по европейскому ордеру на арест может быть исполнено в течение 60 дней со дня задержания разыскиваемого. В особых случаях пребывание под стражей может быть продлено еще на 30 дней.

Напомним, Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Каталонии протесты против задержания Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией. Пучдемон инициировал 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости от Испании.

За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте и мятеже.