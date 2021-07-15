Большая победа: Европейский суд подтвердил ограничения для "Северного потока-1"

Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений Nord Stream-1 быть не должно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Джозвяка в Twitter.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011 года. Он связал "Северный поток" с европейской ГТС. В декабре 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского "Газпрома" к газопроводу OPAL . К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК "Нафтогаз Украины" и польский нефтегазовый оператор PGNiG.

"Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии сегодня", - написал он.

Напомним, ранее суд Европейского союза вынес решение в пользу Польши и национальной нефтегазовой компании PGNiG в споре о доступе российского "Газпрома" к ветке Nord Stream - газопроводу OPAL. Так, суд отменил решение Европейской комиссии, которая предоставила россиянам 100% доступ к этому газопроводу.

Как известно, с 2013 года "Газпром" мог пользоваться 50% мощностей Opal. В 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода, что позволило ей увеличить прокачку по Opal.