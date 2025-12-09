Суд у Гаазі заарештував актив "Газпрому" за позовом ДТЕК
Окружний суд Амстердама на вимогу енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова заарештував активи підконтрольного "Газпрому" оператора газопроводу "Турецький потік" South Stream Transport.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення інформагентства "Інтерфакс".
Зазначається, що на вимогу ДТЕК Постійна палата третейського суду в Гаазі в листопаді 2023 року зобов'язала РФ виплатити ДТЕК компенсацію за кримські активи в розмірі 208 млн доларів.
РФ оскаржила рішення в державному Апеляційному суді Гааги, розгляд справи триває.
У повідомленні зауважують, що у липні цього року за заявою ДТЕК Окружний суд Амстердама наклав охоронний арешт на активи South Stream Transport на рахунках в ABN Amro Bank в забезпечення її вимог до РФ за рішенням гаазького арбітражу.
Як повідомлялося раніше Гаазький суд наклав арешт на акції нідерландської газодобувної компанії Wintershall Noordzee, 50% якої належить "Газпрому", за позовом групи ДТЕК про компенсацію збитків унаслідок незаконної окупації Криму.