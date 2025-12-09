ua en ru
Суд у Гаазі заарештував актив "Газпрому" за позовом ДТЕК

Вівторок 09 грудня 2025 14:51
UA EN RU
Суд у Гаазі заарештував актив "Газпрому" за позовом ДТЕК Фото: cуд у Гаазі заарештував актив "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Окружний суд Амстердама на вимогу енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова заарештував активи підконтрольного "Газпрому" оператора газопроводу "Турецький потік" South Stream Transport.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення інформагентства "Інтерфакс".

Зазначається, що на вимогу ДТЕК Постійна палата третейського суду в Гаазі в листопаді 2023 року зобов'язала РФ виплатити ДТЕК компенсацію за кримські активи в розмірі 208 млн доларів.

РФ оскаржила рішення в державному Апеляційному суді Гааги, розгляд справи триває.

У повідомленні зауважують, що у липні цього року за заявою ДТЕК Окружний суд Амстердама наклав охоронний арешт на активи South Stream Transport на рахунках в ABN Amro Bank в забезпечення її вимог до РФ за рішенням гаазького арбітражу.

Як повідомлялося раніше Гаазький суд наклав арешт на акції нідерландської газодобувної компанії Wintershall Noordzee, 50% якої належить "Газпрому", за позовом групи ДТЕК про компенсацію збитків унаслідок незаконної окупації Криму.

