Суд у Гаазі почав розглядати позов України щодо Кримського мосту

У Гаазі розпочались слухання за позовом України проти Росії у сфері морського права. Україна вимагає демонтувати Кримський міст і припинити інші незаконні дії РФ у Чорному та Азовському морях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
За даними видання, справу розглядає Постійна палата міжнародного третейського суду.
Як заявив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, Росія "зневажає міжнародне право, намагаючись повернутися до часів СРСР, а до цього - Російської імперії".
"Чи може одна країна в односторонньому порядку вивести велику водойму, ціле море, з-під правового режиму, встановленого Морською конвенцією? Україна продемонструє, що відповідь на це питання може бути тільки негативною", - сказав він.
Натомість Росія вважає, що претензії України "безпідставні і безперспективні". За словами росіян, Азовське море і Керченська протока є "внутрішніми водами" РФ, на які не поширюється дія Морської конвенції.
Як зазначає DW, наразі невідомо, коли суд ухвалить рішення у цій справі, але, як правило, подібні процеси розтягуються на місяці або навіть роки.
Кримський міст є символом російської агресії та окупації Криму, збудований після анексії півострова у 2014 році. Він критично важливий для постачання російських військ на окуповані території України та порушує міжнародне право. Міст є законною військовою ціллю, його було уражено 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року.
За даними The Guardian, Головне управління розвідки Міноборони України нібито готує третій удар по Кримському мосту.
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