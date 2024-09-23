Суд у Гаазі почав розглядати позов України щодо Кримського мосту

За даними видання, справу розглядає Постійна палата міжнародного третейського суду.

Як заявив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, Росія "зневажає міжнародне право, намагаючись повернутися до часів СРСР, а до цього - Російської імперії".

"Чи може одна країна в односторонньому порядку вивести велику водойму, ціле море, з-під правового режиму, встановленого Морською конвенцією? Україна продемонструє, що відповідь на це питання може бути тільки негативною", - сказав він.

Натомість Росія вважає, що претензії України "безпідставні і безперспективні". За словами росіян, Азовське море і Керченська протока є "внутрішніми водами" РФ, на які не поширюється дія Морської конвенції.

Як зазначає DW, наразі невідомо, коли суд ухвалить рішення у цій справі, але, як правило, подібні процеси розтягуються на місяці або навіть роки.

Атаки на Кримський міст

Кримський міст є символом російської агресії та окупації Криму, збудований після анексії півострова у 2014 році. Він критично важливий для постачання російських військ на окуповані території України та порушує міжнародне право. Міст є законною військовою ціллю, його було уражено 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року.