Суд в Гаазі може взятися за справи щодо страти росіянами українських воїнів

"Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування", - зазначив він на зустрічі з українськими журналістами.

Хан підкреслив, що навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого, який склав зброю. Це не залежить від того, хто є головою держави, уряду, командиром або піхотинцем.

"Якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні", - додав головний прокурор МКС.