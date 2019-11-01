ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд Гааги відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото"

Новини » Політика     01.11.2019 - 13:55
Суд Гааги відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото"
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Україна просила відсторонити суддю через його участь у справі "ЮКОСа"

Апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голландське видання nrc.nl.

Повідомляється, що суд відхилив прохання української сторони відсторонити суддю Дуко Ораньє, який має прийняти рішення у затяжній апеляції по справі про "скіфське золото".

Нагадаємо, юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит у вересні, поставивши під сумнів незалежність суду. Юристи виходили з того, що Ораньє раніше виступав адвокатом у великих судових процесах, пов'язаних з російською нафтовою компанією "ЮКОС".

Суд вирішив, що цих фактів недостатньо для його відведення. На думку суду, навряд чи Ораньє після передачі справ продовжував брати участь у процесах по "ЮКОСу".

Відзначимо, в липні Апеляційний суд Амстердама виніс рішення по справі скіфського золота, надавши ще кілька місяців сторонам для нових доказів.

У 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим було анексовано Росією. З тих пір права на скіфське золото оскаржується в суді.

Суд в Гаазі оголосить рішення за позовом України проти Росії 8 листопада
Новини України НідерландиГаагаскифское золото
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся