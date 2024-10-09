Суд Гааги може розслідувати причетність Білорусі до депортації дітей з України
Міжнародний кримінальний суд може розслідувати роль Білорусі в депортації українських дітей. Це може відбутись навіть попри те, що Мінськ не підписував Римський статут.
Про це розповів речник суду Фаді ель Абдалла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
"Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", - сказав Абдалла.
Зауважимо, що наприкінці вересня правозахисники закликали Міжнародний кримінальний суд (МКС) провести розслідування щодо Білорусі та Росії, заявивши про докази того, що сотні українських дітей були примусово вивезені до Білорусі під час повномасштабного вторгнення Росії.
Зокрема український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна має докази того, що Білорусь причетна до депортації наших дітей.
Крім того, минулого року в Україні зацікавилися злочинною діяльністю білоруського паралімпійця Олексія Талая. Його підозрюють у сприянні переміщенню понад 2000 українських дітей з тимчасово окупованих територій у РФ та Білорусь.
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