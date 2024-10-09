Суд Гааги може розслідувати причетність Білорусі до депортації дітей з України

Міжнародний кримінальний суд може розслідувати роль Білорусі в депортації українських дітей. Це може відбутись навіть попри те, що Мінськ не підписував Римський статут.

"Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", - сказав Абдалла.

Зауважимо, що наприкінці вересня правозахисники закликали Міжнародний кримінальний суд (МКС) провести розслідування щодо Білорусі та Росії, заявивши про докази того, що сотні українських дітей були примусово вивезені до Білорусі під час повномасштабного вторгнення Росії.