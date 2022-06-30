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Суд в Гааге выдал ордера на арест троих военных преступников из Южной Осетии

Фото: Международный уголовный суд (icc-cpi.int)
Автор: Сергей Новиков

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест троих военных преступников из Южной Осетии, которые принимали участие в войне России против Грузии в 2008 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что выданы ордера на арест Михаила Миндзаева ("министр внутренних дел"), Гамлета Гучмазова (начальник СИЗО) и Давида Санакоева ("омбудсмен").

Согласно решению, есть основания полагать, что каждый из них несет ответственность за военные преступления. Ордера на арест связаны с их действиями во время войны 2008 года между Россией и Грузией.

Все трое предположительно несут ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки, посягательство на человеческое достоинство, взятие в заложники и незаконное перемещение гражданских), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года.

Напомним, в 2021 году Европейский суд по правам человека признал этнические чистки в ходе войны России с Грузией в 2008 году.

Война 2008 года началась 8 августа с обстрела Цхинвали (Южная Осетия) грузинской стороной после российской провокации. Чрез несколько часов в войну вступила Российская Федерация, активные боевые действия завершились через шесть дней поражением Грузии.

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Российская ФедерацияГаагаЮжная ОсетияГрузия