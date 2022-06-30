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Суд у Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії

Фото: Міжнародний кримінальний суд (icc-cpi.int)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії, які брали участь у війні Росії проти Грузії в 2008 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Повідомляється, що видано ордери на арешт Михайла Міндзаєва ("міністр внутрішніх справ"), Гамлета Гучмазова (начальник СІЗО) і Давида Санакоєва ("омбудсмен").

Згідно з рішенням, є підстави вважати, що кожен з них несе відповідальність за військові злочини. Ордери на арешт пов'язані з їхніми діями під час війни 2008 року між Росією і Грузією.

Всі троє імовірно несуть відповідальність за військові злочини (незаконне позбавлення волі, тортури, посягання на людську гідність, взяття в заручники і незаконне переміщення цивільних), скоєні в період з 8 по 27 серпня 2008 року.

Нагадаємо, у 2021 році Європейський суд з прав людини визнав етнічні чистки в ході війни Росії з Грузією у 2008 році.

Війна 2008 року почалася 8 серпня з обстрілу Цхінвалі (Південна Осетія) грузинською стороною після російської провокації. Через кілька годин у війну вступила Російська Федерація, активні бойові дії завершилися через шість днів поразкою Грузії.

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