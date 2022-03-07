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Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России

Автор: Юрий Дощатов

В Международном суде ООН в Гааге, заседание которого началось сегодня, 7 марта, Украина высказала требования к России немедленно принять ряд мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по обвинению в "геноциде" Елены Зеркаль.

1) Российская Федерация немедленно прекращает начатые 24 февраля 2022 военные действия, заявленной целью которых является предотвращение или наказание геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины

2) Российская Федерация немедленно обеспечивает, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направиться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которых она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказание Украины за совершение геноцида

3) Российская Федерация воздерживается от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения

4) Российская Федерация предоставляет Суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа Суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой Судом.

"Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все", - отметила Зеркаль.

7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Украинская делегация представит в Гааге правовую позицию по делу против России.В делегацию входят: Антон Кориневич, Оксана Золотарева, Марни Чик, Джонатан Гимблет, Давид Зайенс и Жану-Марк Тювенин.

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