Суд в Гааге продолжил заседание по MH17: рассмотрят роль подозреваемых

Суд в Гааге 10 июня продолжил заседание по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года. На сегодняшнем заседании рассмотрят роль подозреваемых.

Об этом сообщает нидерландское издание nu.nl.

Сообщается, что заседание началось с выступления прокуроров, которые рассказали об исследовании принципов работы зенитно-ракетных комплексов "Бук". В ходе сбора доказательств были испытаны два типа ракеты - 9M28-M1 и 9M38. Данные о ракетах и пусковых установках использовалась для определения зоны запуска.

Также были продемонстрированы радарные снимки запуска ракеты. В частности, предоставленные украинской стороной снимки демонстрируют, как ведет себя ракета. Отметим, речь идет не о снимках ракеты, которая сбила MH17.

После этого прокуратура перешла к объяснению роли подозреваемых. Отмечается, что после крушения самолета на Донбассе были перехвачены переговоры об авиакатастрофе. Объединенная следственная группа смогла определить, кто пользовался этими телефонами.

По словам прокурора Тийса Бергера, подозреваемые не всегда называли реальные имена, но их личности были установлены. Он также подчеркнул, на основе перехваченных переговоров установлена иерархия в отношениях между боевиками, а также их местонахождение во время катастрофы.

"Рассматривались не только разговоры, непосредственно связанные с падением MH17, но и анализ более широкой иерархии в так называемой "Донецкой народной республике", - отметил Бергер.

Также на суде заслушали запись телефонного разговора, в котором главарь боевиков Игорь Гиркин просит у российской стороны предоставить противотанковую артиллерию, танки и ЗРК с экипажами. Прозвучала информация о том, что запрашиваемая поддержка якобы не была предоставлена.

Напомним, на вчерашнем заседании суда показывали фото перевозки российского "Бука", из которого, как считают прокуроры, сбили самолет.

Кроме того, следствие исключило российскую версию о месте запуска ракеты.