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Суд в Гааге отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17

Автор: Роман Тверденко

Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году. Альтернативные версии предлагала сторона защиты.

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Об этом шла речь во время заседания суда в среду.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс отклонил ходатайство защиты обвинямого Олега Пулатова. Он обосновал решение тем, что в случае, если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

Сторона защиты Пулатова еще во время июньского слушания требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства и рассмотреть альтернативные версии катастрофы.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что во время одного из предыдущих судебных заседаний по делу MH17 Олег Пулатов выступил с обращением, в котором отрицал вину.

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