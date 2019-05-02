Суд в Гааге анонсировал слушания по делу Украины против России

В Гааге в Международном суде ООН с 3 по 7 июня пройдут слушания о нарушении Российской Федерацией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте суда.

Согласно документу, слушания будут посвящены предварительным возражениям России.

Первый раунд устных аргументов начнется с выступления России в понедельник, 3 июня, в 10:00. На следующий день, 4 июня, в суде выступит Украина.

Второй раунд устных аргументов, согласно приведенному в документе графику, пройдет в четверг, 6 июня, когда выступят представители России. 7 июня свои аргументы представит Украина.

Слушания будут транслировать в прямом эфире на сайте суда.

16 января 2017 года Украина подала иск к России о нарушении Кремлем двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина обвиняет Россию, в частности в поддержке незаконных вооруженных формирований; сбитии ракетой самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области, дискриминации украинцев и крымских татар и запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также исчезновениях, убийствах и незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянная палата третейского суда в Гааге покажет на своем сайте трансляцию процесса по иску, который Украина подала против Российской Федерации, в связи с нарушением Россией Конвенции ООН по морскому праву и незаконным захватом трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей в Черном море 25 ноября 2018 года.