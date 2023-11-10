Суд Франції відхилив апеляцію на екстрадицію Жеваго

"(Суд) доходить висновку, що держава-заявник не в змозі гарантувати, що Жеваго буде судимий судом, який може забезпечити фундаментальні процесуальні гарантії та захист прав захисту", - йдеться у вердикті суду, отриманому Reuters.

У 2019 році Україна видала ордер на арешт 49-річного Жеваго, який працював у парламенті з 1998 по 2019 рік, а у 2021 році - міжнародний ордер на арешт.

Справа Жеваго

Наприкінці минулого року колишнього народного депутата та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель.

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх тоді не з'явився на допит у ДБР, поїхавши за кордон.

Йдеться про кримінальне провадження (ДБР) з висновку 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". На сьогодні на його майно накладено арешт.

При цьому екстрадиції Жеваго Україна досягти поки що не змогла. Так, 30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері (Франція) винесла судове рішення, яким відмовила у задоволенні клопотання про екстрадицію екс-нардепа-втікача.

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