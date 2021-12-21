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Суд ЕС разрешил пассажирам требовать компенсацию, если авиарейс задержали более чем на час

Автор: Ольга Белей

Верховный суд Европейского Союза постановил во вторник, 21 декабря, что рейс должен считаться отмененным с юридической точки зрения, если он перенесен на более чем час. Отныне пассажиры смогут претендовать на компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Суд постановил, что "рейс должен считаться "отмененным" в случае, если действующий авиаперевозчик переносит этот рейс вперед более чем на один час", - пишет издание.

СМИ отмечает, что в случаях, когда рейс переносится вперед на значительный промежуток времени, то это влечет за собой право на компенсацию. Например, из-за "запоздалого сообщения о переносе рейса" - авиакомпании обязаны выплатить компенсацию в размере 250-600 евро, в зависимости от расстояния.

Кроме того, авиакомпании теперь не смогут уменьшать размер компенсации на 50%, основываясь на том, что они предложили пассажиру изменить маршрут.

Напомним, 2 декабря, Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении между странами, что создает возможность регулярных прямых авиарейсов, сообщается на сайте МИД Украины.

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Авиакомпания