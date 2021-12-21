Суд ЄС дозволив пасажирам вимагати компенсацію, якщо авіарейс затримали більш ніж на годину

Верховний суд Європейського Союзу постановив у вівторок, 21 грудня, що рейс повинен вважатися скасованим з юридичної точки зору, якщо він був перенесений на більш ніж годину. Відтепер пасажири зможуть претендувати на компенсацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Суд постановив, що "рейс повинен вважатися" скасованим" у разі, якщо діючий авіаперевізник переносить цей рейс вперед більш ніж на одну годину", - пише видання.
ЗМІ зазначає, що у випадках, коли рейс переноситься вперед на значний проміжок часу, то це тягне за собою право на компенсацію. Наприклад, через "запізніле повідомлення про перенесення рейсу" - авіакомпанії зобов'язані виплатити компенсацію в розмірі 250-600 євро, в залежності від відстані.
Крім того, авіакомпанії тепер не зможуть зменшувати розмір компенсації на 50%, грунтуючись на тому, що вони запропонували пасажиру змінити маршрут.
Нагадаємо, 2 грудня, Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення між країнами, що створює можливість регулярних прямих авіарейсів, повідомляється на сайті МЗС України.