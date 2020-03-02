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Канцлер Австрии предложил усилить границы ЕС для борьбы с мигрантами

Новости » Общество     02.03.2020 - 05:12
Канцлер Австрии предложил усилить границы ЕС для борьбы с мигрантами
Фото: Себастьян Курц (OSCE)

Курц заявил, что если не удастся защитить границы ЕС, то Австрия будет защищаться сама

Австрия готова укрепить границы Евросоюза силовиками, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в Европу. Об этом сказал канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет DW.

Также он добавил, что если этот план реализовать не получится, то Австрия будет самостоятельно защищать собственные границы от нелегальных мигрантов, в основном из Сирии.

"Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться", - написал он в соцсети Facebook в воскресенье, 1 марта, объявив целью "остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС".

Европейское агентство по охране внешних границ Frontex в то же время подготовило доклад для лидеров ЕС. В нем сообщается, что остановить мигрантов, которые движутся в направлении Греции, будет сложно даже в том случае, если турецкие власти будут им препятствовать.

Отметим, что в воскресенье, 1 марта, греческие полицейские применили против мигрантов на границе тяжелые водометы и слезоточивый газ.

По данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона сирийских беженцев. За последнее время эти цифры выросли на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии.

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Новости Украины СирияБеженцыМигрантыСебастьян Курц
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