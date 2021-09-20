Суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро каждый день: в чем причина

Суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро в виде штрафа за непрекращение работ на угольной шахте "Турув" на границе с Чехией. Ранее Варшава проигнорировала решение европейского суда о приостановке добычи на спором месторождении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство PAP.
По его данным, суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 500 тысяч евро за непрекращение работ на спорном угольном разрезе "Турув", расположенном неподалеку от границ с Чехией и Германией.
Данная мера призвана заставить Польшу пересмотреть свое отношение к постановлению суда о приостановке работы шахты.
Напомним, в феврале 2021 года Чехия заявила о намерении подать жалобу в суд ЕС на Польшу из-за спорной шахты на границе. В досудебном порядке сторонам договориться не удалось.