UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро каждый день: в чем причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро в виде штрафа за непрекращение работ на угольной шахте "Турув" на границе с Чехией. Ранее Варшава проигнорировала решение европейского суда о приостановке добычи на спором месторождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство PAP.

По его данным, суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 500 тысяч евро за непрекращение работ на спорном угольном разрезе "Турув", расположенном неподалеку от границ с Чехией и Германией.

Данная мера призвана заставить Польшу пересмотреть свое отношение к постановлению суда о приостановке работы шахты.

Напомним, в феврале 2021 года Чехия заявила о намерении подать жалобу в суд ЕС на Польшу из-за спорной шахты на границе. В досудебном порядке сторонам договориться не удалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПольшаЧехия