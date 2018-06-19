Суд ЄС зобов'язав Ле Пен повернути Європарламенту 300 тис. євро

Лідера французьких ультраправих звинуватили у зловживанні коштами

Лідера ультраправої партії Франції "Національний фронт" Марін Ле Пен зобов'язали повернути Європарламенту 300 тис. євро, виданих на зарплату помічникам. Таке рішення прийняв суд Євросоюзу після звинувачення Ле Пен у зловживанні коштами, передає "Європейська правда".

Постанова стало наслідком розслідування Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), яке в 2016 році заявило, що Ле Пен "невиправдано заплатила" 298 497 євро за парламентську допомога у період з грудня 2010 року по лютий 2016 року.

Парламент попередив Ле Пен, що якщо гроші не будуть повернуті до січня 2017 року, вони будуть зняті з її зарплати.

Генеральний суд постановив, що гроші необхідно повернути назад, тому що Ле Пен не змогла довести, що "її помічник виконував фактичну роботу для неї", згідно із заявою суду.

Нагадаємо, учасники з'їзду правопопулістської партії "Національний фронт", який проходить в Ліллі 11 березня 2018 року, позбавили Жана-Марі Ле Пена поста почесного голови цієї політсили.