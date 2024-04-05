Суд Джорджії відхилив запит Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори

Кримінальні справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули 91 кримінальне звинувачення у кількох справах. Зокрема, це справи щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

Окремої уваги вартує справа про громадянське шахрайство політика. Трампа звинувачують у шахрайстві, яке він робив, завищуючи вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, пентхауса у манхеттенському хмарочосі "Трамп-тауер", а також різних офісних будівель та полів для гольфу.

24 лютого суддя Артур Енгорон офіційно зобов'язав політика виплатити 454,2 млн. доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом. Крайній термін для ухвалення рішення було встановлено на 25 березня.

Політик подав апеляцію на це рішення і домігся відстрочки сплати цієї суми та заборони владі штату Нью-Йорк заарештувати його активи.

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