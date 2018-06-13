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Суд на два месяца продлил Полякову срок действия возложенных при применении залога обязанностей

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 12:27
Фото: Максим Поляков (РБК-Украина)
Фото: Максим Поляков (РБК-Украина)

Поляков является фигурантом так называемой "янтарной схемы"

Соломенский районный суд Киева 6 июня 2018 года на два месяца продлил фигуранту "янтарной схемы" народному депутату Максиму Полякову срок действия возложенных при применении залога обязательства. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на соответствующее решение суда.

Как отмечается, суд обязал Полякова прибывать к детективу, прокурору или суду по первому их требованию; сообщать об изменении места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Отметим, по информации НАБУ, Поляков был вовлечен в так называемую "янтарную схему" и получал взятки на десятки тысяч долларов. В июле прошлого года Верховная рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, однако отказала в задержании и аресте.

Напомним, в феврале текущего года суд отменил нардепу Полякову обязательство носить электронный браслет.

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Теги публикации: Поляков, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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