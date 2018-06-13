Суд на два місяці продовжив Полякову строк дії покладених при застосуванні застави обов'язків

Поляков є фігурантом так званої "бурштинової схеми"

Солом'янський районний суд Києва 6 червня 2018 року на два місяці продовжив фігуранту "бурштинової схеми" народному депутату Максиму Полякову строк дії покладених при застосуванні застави обов'язків. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на відповідну ухвалу суда.

Як зазначається, суд зобов'язав Полякова прибувати до детектива, прокурора або суду за першою їх вимогою; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.

Зазначимо, за інформацією НАБУ, Поляков був залучений у так звану "бурштинову схему" та отримував хабарі на десятки тисяч доларів. У липні минулого року Верховна рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, однак відмовила в затриманні та арешті.

Нагадаємо, у лютому поточного року суд скасував нардепу Полякову зобов'язання носити електронний браслет.