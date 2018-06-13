Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд на два місяці продовжив Полякову строк дії покладених при застосуванні застави обов'язків

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 12:27
Фото: Максим Поляков (РБК-Україна)
Фото: Максим Поляков (РБК-Україна)

Поляков є фігурантом так званої "бурштинової схеми"

Солом'янський районний суд Києва 6 червня 2018 року на два місяці продовжив фігуранту "бурштинової схеми" народному депутату Максиму Полякову строк дії покладених при застосуванні застави обов'язків. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на відповідну ухвалу суда.

Як зазначається, суд зобов'язав Полякова прибувати до детектива, прокурора або суду за першою їх вимогою; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними. 

Зазначимо, за інформацією НАБУ, Поляков був залучений у так звану "бурштинову схему" та отримував хабарі на десятки тисяч доларів. У липні минулого року Верховна рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, однак відмовила в затриманні та арешті.

Нагадаємо, у лютому поточного року суд скасував нардепу Полякову зобов'язання носити електронний браслет.

Вбивство Вороненкова: захист заявив відвід судді Вбивство Вороненкова: суд розпочав підготовче засідання по справі
Теги публікації: Поляков, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся