Суд дозволив компанії Фірташа працювати попри санкції проти олігарха

Прокуратура наполягала, що лікарня не мала права укладати договір із компанією, кінцевим бенефіціарним власником якої є одіозний олігарх Дмитро Фірташ, який перебуває під санкціями РНБО.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли протилежних висновків, але остаточну крапку поставив Верховний Суд, зазначивши, що персональні санкції щодо фізичної особи не поширюються автоматично на його компанії, якщо проти них окремо не запроваджено обмежень.