Суд разрешил компании Фирташа работать несмотря на санкции против олигарха

Санкции против Фирташа

Отметим, что пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ находится под санкциями СНБО с 2021 года. Фирташ - совладелец Inter Media Group и основатель Group DF.

В 2014 году Фирташа арестовали в Вене по запросу США. В 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.

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