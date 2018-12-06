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Суд у справі затриманого РФ адвоката Курбединова перенесли на п'ятницю

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 23:31
Суд у справі затриманого РФ адвоката Курбединова перенесли на п'ятницю
Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Суд у справі кримського адвоката перенесли

Суд у справі затриманого російськими силовиками адвоката Еміля Курбединова перенесли на п'ятницю 7 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым. Реалії".

Так, на засіданні 6 грудня допитали двох свідків і людину, яка склала адміністративний протокол. Свідок Сергій Дрьомов, технічний спеціаліст, підтвердив, що публікації розмістив сам користувач або той, хто має відповідний логін і пароль. Суд перервав допит свідка, не давши поставити йому всі питання.

Свідок Владислав Стрельченко із Сум в суді пояснив, що був свідком огляду сторінки, на якій "бачив чорні прапори з білим". В ході допиту з'ясувалося, що він при огляді сторінки був один, що порушує процедуру, передбачену законодавством.

Крім того, суд відхилив клопотання про повернення особистих речей Курбединова, серед яких мобільний телефон iphone, макбук і диск на 1 ТБ пам'яті.

Повідомляється, що адвокат Едем Семедляєв зажадав залучити представника адвокатської палати для забезпечення збереження адвокатської таємниці на вилучених носіях. Суд відмовив запросити представника адвокатської палати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвоката Еміля Курбединова в "Київському райсуді Сімферополя" захищатимуть адвокати Едем Семедляєв, Айдер Азаматов, Іслям Веліляєв і Маммет Мамбетов.

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