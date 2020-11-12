Суд по делу Семочко арестовал счета bihus.info и его журналистов

Голосеевский районный суд Киева, который закрыл дело против бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, арестовал счета проекта bihus.info и его журналистов. Счета арестованы на основании взыскания с журналистов почти 65 тысяч гривен.

Об этом сообщает bihus.info.

Сообщается, что автор сюжета журналистка Леся Иванова получила полный текст решения суда 16 октября и в течение месяца была подана апелляция. Однако суд, не дожидаясь апелляции, выдал исполнительный лист на принудительное взыскание средств на судебные издержки и проведение лингвистической экспертизы.

На основании исполнительного листа частный исполнитель арестовал счета канала и журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой.

Напомним, ранее сообщалось, что дело против Семочко закрыто, а журналистов обязали опровергнуть обвинения.

В октябре 2018 года вышло журналистское расследование о том, что у него есть недвижимость на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. Семочко был уволен в 2019 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко.