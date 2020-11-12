Суд у справі Семочка заарештував рахунки bihus.info та його журналістів

Голосіївський районний суд Києва, який закрив справу проти колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, заарештував рахунки проекту bihus.info і його журналістів. Рахунки арештовано на підставі стягнення з журналістів майже 65 тисяч гривень.

Про це повідомляє bihus.info.

Повідомляється, що автор сюжету журналістка Леся Іванова отримала повний текст рішення суду 16 жовтня і протягом місяця була подана апеляція. Однак суд, не чекаючи апеляції, видав виконавчий лист на примусове стягнення коштів на судові витрати і проведення лінгвістичної експертизи.

На підставі виконавчого листа приватний виконавець заарештував рахунки каналу і журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справу проти Семочка закрито, а журналістів зобов'язали спростувати звинувачення.

У жовтні 2018 року вийшло журналістське розслідування про те, що у нього є нерухомість на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим. Семочко був звільнений у 2019 році указом тодішнього президента Петра Порошенка.