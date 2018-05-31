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Интервью

Суд по делу в отношении организатора покушения на Бабченко состоится в 17:30

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 17:31
Фото: брифинг СБУ о покушении на Бабченко (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: брифинг СБУ о покушении на Бабченко (facebook.com/LarysaSargan)

Заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа назначено на 17:30 в помещении Шевченковского районного суда г. Киева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сообщаем, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Германа Б.Л. назначено на 17 час. 30 мин. в помещении Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, зал судебных заседаний №11 (4 этаж)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко.

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Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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