Суд по делу в отношении организатора покушения на Бабченко состоится в 17:30

Заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа назначено на 17:30 в помещении Шевченковского районного суда г. Киева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сообщаем, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Германа Б.Л. назначено на 17 час. 30 мин. в помещении Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, зал судебных заседаний №11 (4 этаж)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко.