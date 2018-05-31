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Суд у справі щодо організатора замаху на Бабченка відбудеться о 17:30

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 17:31
Фото: брифінг СБУ щодо замаху на Бабченка (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: брифінг СБУ щодо замаху на Бабченка (facebook.com/LarysaSargan)

Засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду

Судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу щодо організатора замаху на журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа призначено на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Про це повідомила прес-служба суду.

"Повідомляємо, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно Германа Б.Л. призначено на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А, зал судових засідань №11 (4 поверх)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка.

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Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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