Суд у справі щодо організатора замаху на Бабченка відбудеться о 17:30

Засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду

Судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу щодо організатора замаху на журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа призначено на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Про це повідомила прес-служба суду.

"Повідомляємо, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно Германа Б.Л. призначено на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А, зал судових засідань №11 (4 поверх)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка.