Суд у справі Януковича завтра продовжить допит свідків захисту

Завтра засідання у справі щодо держзради екс-президента розпочнеться о 10:00

Оболонський районний суд Києва у справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича продовжить допит свідків сторони захисту завтра о 10 годині. Про це заявив головуючий суддя Владислав Девятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд на завтра оголосить перерву і дасть останню можливість прибути на допит свідкам сторони захисту. Сьогодні Кобзар послався на два важливі документи, це важливо. Суд розгляне і дослідить ці документи. Перерва на завтра на 10 годину", - сказав Девятко.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, свідок сторони захисту у справі щодо держзради Віктора Януковича екс-начальник штабу охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що у березні 2014 року екс-президент України звертався до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна.

За словами Кобзаря, Янукович хотів проконсультуватися із російським президентом "у зв'язку із ситуацією в державі".