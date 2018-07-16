Янукович обращался к Путину в 2014 году для "консультаций", - Кобзарь

Янукович консультировался с Путиным по "урегулированию политического кризиса в Украине" в 2014 году и хотел ввести полицейскую миссию

Свидетель стороны защиты по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что экс-президент обращался в марте 2014 году до Президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина. Об этом сообщил экс-начальник штаба охраны Януковича Константин Кобзарь в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кобзаря, Янукович хотел проконсультироваться с российским президентом "в связи с ситуацией в государстве".

"Из того, что я понял, Янукович обращался к президенту России Путину относительно безотлагательного проведения консультаций о возможности согласования миротворческой или полицейской миссии, а также просил совета об информировании мирового сообщества о ситуации в Украине", - сказал Кобзарь.

Также он сообщил, что якобы Янукович предлагал два варианта урегулирования "политического кризиса" в Украине в 2014 году.

"На тот момент был вариант призвать сторонников президента возглавить борьбу за восстановление конституционного строя, что неизбежно бы привело к гражданской войне. Был и второй вариант, согласно которому, Янукович предлагал покинуть страну и попробовать политическим путем урегулировать ситуацию", - сказал свидетель.

По его словам, все выступили за второй вариант в ходе так называемого "совещания".

Напомним, ранее Кобзарь рассказал о том, как активисты хотели "расстрелять Виктора Януковича".