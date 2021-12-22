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Суд по делу MH17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв

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Нидерланды, Среда 22 декабря 2021 13:34
Суд по делу MH17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв Фото: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв MH17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Ольга Белей

Близкие родственники жертв крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом должны получить по 40 тысяч евро компенсации. Такое заявление сделала генпрокурор Нидерландов Биргит ван Руссел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского боинга MH17.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.

Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, по мнению обвинения, должно быть выплачено по 35 тысяч евро.

К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы, они должны получить по 30 тысяч евро.

Напомним, самолет компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины. В результате погибли 298 человек.

По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР". Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что обвинение будет настаивать на длительных сроках для фигурантов дела о катастрофе MH17, вплоть до пожизненного заключения.

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