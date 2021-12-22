Суд по делу MH17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв
Близкие родственники жертв крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом должны получить по 40 тысяч евро компенсации. Такое заявление сделала генпрокурор Нидерландов Биргит ван Руссел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского боинга MH17.
"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.
Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, по мнению обвинения, должно быть выплачено по 35 тысяч евро.
К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы, они должны получить по 30 тысяч евро.
Напомним, самолет компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины. В результате погибли 298 человек.
По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР". Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.
Напомним, ранее сообщалось, что обвинение будет настаивать на длительных сроках для фигурантов дела о катастрофе MH17, вплоть до пожизненного заключения.