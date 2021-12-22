Суд по делу MH17: обвинение будет настаивать на длительных сроках для фигурантов

Как заявил на суде прокурор Тейс Бергер, совершенные фигурантами дела MH17 преступления являются одними из самых серьезных в уголовном праве Нидерландов и предполагают пожизненные сроки.

"Очевидно, что уместно только длительное тюремное заключение", - отметил он.

По его словам, в голландском уголовном праве специально для такого рода правонарушений прописано Положение 168 SR, в котором говорится о поражении самолетов, которое влечет гибель пассажиров.

"Неважно, военный это самолет или гражданский. Речь идет о том, что под эту статью подходит любой самолет", - подчеркнул Бергер.

При этом, как правило, не берется во внимание намерения преступников относительно фатальных последствий.

"Авиационные преступления настолько серьезны, что оправдывают назначение очень длительного тюремного заключения. Обвиняемые использовали ракету "Бук" как свое оружие. Неважно, что они сделали это во время вооруженного конфликта. Война - это не разрешение на насилие со стороны всех против всех", - добавил прокурор.