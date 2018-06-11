Суд по делу Гавриловой назначили на 20 июня

Сегодня, 11 июня, состоялось подготовительное заседание

Рассмотрение по существу дела председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой назначено на 20 июня. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Виталий Кравец.



Сегодня, 11 июня, состоялось подготовительное заседание, в ходе которого дело было назначено к судебному разбирательству.

"Сегодня назначили дело к судебному разбирательству. Рассмотрение по существу назначено на 20.06. Двадцатого июня будем читать обвинительный акт", - сообщил он.



Напомним, дело председателя Госаудитслужбы Лидии Гавриловой будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Соответствующее решение было принято коллегией судей Апелляционного суда 25 апреля 2018 года.

Отметим, Гаврилова обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.



Согласно информации САП, на данный момент имущество Гавриловой арестовано, она может им пользоваться, но продать - не сможет.