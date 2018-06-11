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Суд по делу Гавриловой назначили на 20 июня

НовостиПолитика    11.06.2018 - 12:57
Фото: Лидия Гаврилова (УНИАН)
Фото: Лидия Гаврилова (УНИАН)

Сегодня, 11 июня, состоялось подготовительное заседание

Рассмотрение по существу дела председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой назначено на 20 июня. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

Сегодня, 11 июня, состоялось подготовительное заседание, в ходе которого дело было назначено к судебному разбирательству.

"Сегодня назначили дело к судебному разбирательству. Рассмотрение по существу назначено на 20.06. Двадцатого июня будем читать обвинительный акт", - сообщил он.

Напомним, дело председателя Госаудитслужбы Лидии Гавриловой будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Соответствующее решение было принято коллегией судей Апелляционного суда 25 апреля 2018 года.

Отметим, Гаврилова обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Согласно информации САП, на данный момент имущество Гавриловой арестовано, она может им пользоваться, но продать - не сможет.

Суд по делу Гавриловой назначили на 11 июня Дело Гавриловой направили на определение подсудности
Теги публикации: Государственная аудиторская служба, Лидия Гаврилова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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