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Суд у справі Гаврилової призначили на 20 червня

НовиниПолітика    11.06.2018 - 12:57
Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)
Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)

Сьогодні, 11 червня, відбулось підготовче засідання

Розгляд по суті справи голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової призначено на 20 червня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Віталій Кравець.

Сьогодні, 11 червня, відбулось підготовче засідання, в ході якого справу було призначено до судового розгляду.

"Сьогодні призначили справу до судового розгляду. Розгляд по суті призначений на 20.06. Двадцятого червня читатимемо обвинувальний акт", - повідомив він.

Нагадаємо, справу голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової розглядатиме Солом'янський районний суд Києва. Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Апеляційного суду 25 квітня 2018 року. 

Відзначимо, Гаврилова обвинувачується в незаконному збагаченні і декларування недостовірної інформації.

Згідно з інформацією САП, на даний момент майно Гаврилової заарештовано, вона може ним користуватися, але продати - не зможе.

Суд у справі Гаврилової призначили на 11 червня Справа Гаврилової направлена на визначення підсудності
Теги публікації: Государственная аудиторская служба, Лідія Гаврилова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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