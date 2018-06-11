Суд у справі Гаврилової призначили на 20 червня

Сьогодні, 11 червня, відбулось підготовче засідання

Розгляд по суті справи голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової призначено на 20 червня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Віталій Кравець.



Сьогодні, 11 червня, відбулось підготовче засідання, в ході якого справу було призначено до судового розгляду.

"Сьогодні призначили справу до судового розгляду. Розгляд по суті призначений на 20.06. Двадцятого червня читатимемо обвинувальний акт", - повідомив він.



Нагадаємо, справу голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової розглядатиме Солом'янський районний суд Києва. Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Апеляційного суду 25 квітня 2018 року.

Відзначимо, Гаврилова обвинувачується в незаконному збагаченні і декларування недостовірної інформації.



Згідно з інформацією САП, на даний момент майно Гаврилової заарештовано, вона може ним користуватися, але продати - не зможе.