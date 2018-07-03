Суд по делу экс-"беркутовцев" назначил экспертизу видео событий 20 февраля 2014 года

Суд удовлетворил ходатайство об экспертизе двух видео, которые снимали с гостиницы "Украина"

Святошинский районный суд Киева в деле пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, удовлетворил ходатайство защиты о проведении исследования двух видеоматериалов событий 20 февраля 2014 года. Об этом в зале суда заявил судья Дячук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство и назначить экспертизу видео", - сказал судья.

Да, на видео зафиксировано все, что происходило во время противостояний 20 февраля 2014 года. Эти видео были приобщены стороной обвинения к материалам дела в виде доказательств. Однако сторона защиты считает, что в видео есть признаки монтажа. Ранее адвокат подал ходатайство относительно экспертизы видеоматериалов.

Следующее заседание состоится 5 июля в 11.30, на котором планируется исследовать еще два эпизода по пострадавшим.

"Мы подали ходатайство защиты об исследовании видеозаписи. Мы выяснили, что некоторые сюжеты из этих видео повторяются. С целью выяснения подлинности видео мы хотим провести экспертизу на предмет того, есть ли там монтаж и прочее. Поскольку идет повторение кадра, то можем ли мы благодаря этому видео устанавливать порядок событий. Суд решит, проводить экспертизу не проводить, и по каким вопросам", - заявил адвокат.

Напомним, в марте-апреле 2014 года было задержано сотрудников специальной роты "Беркут".

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Ранее сегодня, 3 июля, суд исследовал эпизод ранения активиста Евромайдана Андрея Француза.