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Дело экс-"беркутовцев": суд исследовал эпизод ранения активиста Евромайдана Француза

НовостиОбщество    03.07.2018 - 13:22
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)

Адвокаты "беркутовцев" заявляют о недостоверности выводов медицинской экспертизы

В Святошинском районном суде Киева сегодня, 3 июля, на заседании по делу против пятерых экс-"беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, начали исследовать обстоятельства ранения активиста Андрея Француза. Об этом в зале суда заявил судья Сергей Дячук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Переходим к обстоятельствам ранения Француза Андрея во время Евромайдана. Установлено, что было сквозное огнестрельное ранение правого плечевого сплетения в результате выстрела из какого-то оружия, заряженной заранее. Огнестрельное ранение он не мог получить при падении с высоты. Признаков алкогольного опьянения не было обнаружено", - сказал судья Дячук в зале суда.

Адвокаты настаивают, что выводы медицинской экспертизы не являются верными. Прокуроры в свою очередь возразили, мотивируя тем, что установленные данные подтверждены соответствующими экспертами.

Добавим, что на сегодняшнем заседании не присутствовали пострадавшие, ранения которых исследуются.

Напомним, уходе нынешнего заседания адвокаты "беркутовцев" заявили в суде о психические расстройства раненого активиста Майдана Анатолия Хомалича.

Отметим, что в марте-апреле 2014 года было задержано сотрудников специальной роты "Беркут". В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Суд исследовал обстоятельства гибели активиста Евромайдана Есть основания приобщить к делу экс-"беркутовцев" цифровую реконструкцию расстрелов на Майдане, - Горбатюк
Теги публикации: Беркут  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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