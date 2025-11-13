Суд у Чикаго присудив рекордну компенсацію родині загиблої в аварії літака Boeing

Федеральний суд у Чикаго зобов’язав Boeing виплатити понад 28 мільйонів доларів родині загиблої в катастрофі 737 MAX Шікхи Гарг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Таким чином, родина Шікхи Гарг, працівниці охорони навколишнього середовища ООН, яка загинула під час катастрофи літака 737 MAX Ethiopian Airlines рейсу 302 у 2019 році, отримає 35,85 мільйона доларів, включно з відсотками.

Це перший вирок серед десятків позовів, поданих після аварій двох літаків 737 MAX, що загалом забрали життя 346 людей - рейс Lion Air 610 розбився в Індонезії у 2018 році, а рейс Ethiopian Airlines - у 2019-му.

Відомо, що апеляцію Boeing не планує подавати. У компанії зазначили, що глибоко співчувають сім’ям загиблих і визнають їхнє право домагатися компенсацій через суд.

В свою чергу адвокати родини назвали вердикт "публічною відповідальністю за неправомірну поведінку компанії".

У позові стверджувалося, що літак 737 MAX був дефектно спроектований і Boeing не попередив пасажирів та громадськість про можливі ризики.

На сьогодні американський виробник уже врегулював понад 90% пов’язаних цивільних позовів, виплативши мільярди доларів компенсацій, а нещодавно уклав ще три мирові угоди з іншими родинами жертв катастрофи Ethiopian Airlines.

Цей вирок став важливим сигналом для авіаційної галузі, підкреслюючи відповідальність виробників за безпеку пасажирів і суворе дотримання стандартів.