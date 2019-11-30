Суд четвертый раз восстановил Амосову в должности ректора НМУ им. Богомольца

Фото: Екатерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

Минздрав должен выплатить ей 1 млн гривен моральной компенсации и оплатить судебные издержки

Печерский районный суд города Киева восстановил прежнего ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову в должности руководителя вуза. Об этом Амосова сообщила в Facebook.

"Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А. А. Богомольца", - написала она.

Кроме того, в документе суда указано, что инстанция обязывает НМУ выплатить 278 тыс. гривен зарплаты за время вынужденных прогулов (более года). Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн гривен моральной компенсации и оплатить судебные издержки в размере 4,5 тыс. гривен.

Напомним, 11 января 2019 года сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. 8 января в связи с невыполнением Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Минздрав в третий раз разорвал контракт с ней.

Как известно, в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ им. А.А. Богомольца за период с 1 октября 2012 по 1 декабря 2015 года. В результате проверки был выявлен ряд грубых нарушений, которые Госфининспекция обязала руководство НМУ устранить. Однако Амосова не выполнила требования в полном объеме. Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции, составляет более 3 млн гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование прокуратуры города Киева по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ им. А.А. Богомольца.