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Суд вчетверте відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 16:35
Суд вчетверте відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця

МОЗ має виплатити їй 1 млн гривень моральної компенсації і сплатити судові витрати

Печерський районний суд міста Києва відновив колишнього ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову на посаді керівника вищого навчального закладу. Про це Амосова повідомила в Facebook.

"Раніше мене відновили три судові інстанції, включно з Верховним судом. Одночасно наказом міністра юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області в реєстр Кучина Ю. як керівника НМУ ім. А. А. Богомольця", - написала вона.

Крім того, в документі суду зазначено, що інстанція зобов'язує НМУ виплатити 278 тис. Гривень зарплати за час вимушених прогулів (понад рік). Також МОЗ має виплатити їй 1 млн гривень моральної компенсації і сплатити судові витрати в розмірі 4,5 тис. Гривень.

Нагадаємо, 11 січня 2019 року повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України втретє звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця. 8 січня в зв'язку з невиконанням Амосової законних вимог Державної аудиторської служби України МОЗ втретє розірвав контракт з нею.

Як відомо, в березні 2016 року Держфінінспекція провела ревізію фінансово-господарської діяльності НМУ ім. А.А. Богомольця за період з 1 жовтня 2012 по 1 грудня 2015 року. В результаті перевірки було виявлено ряд грубих порушень, які Держфінінспекція зобов'язала керівництво НМУ усунути. Однак Амосова не виконала вимоги в повному обсязі. Загальна сума збитків, завданих державі через невиконання вимог Держфінінспекції, становить понад 3 млн гривень. Зараз триває досудове розслідування прокуратури міста Києва за фактом розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів керівниками адміністрації НМУ ім. А.А. Богомольця.

МОЗ втретє звільнило Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця Комісія МОЗ рекомендує достроково розірвати контракт з Амосовою
Новини України Екатерина Амосова
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