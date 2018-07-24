Суд частично удовлетворил иск Энерготаможни к Коболеву за нарушение таможенных правил

Энерготаможня планирует обжаловать решение суда для выплаты Коболевым штрафа в полном объеме

Суд частично удовлетворил иск Энерготаможни к руководителю "Нафтогаза" Коболеву за нарушение таможенных правил. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Энергетической таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Отмечается, что предварительный вывод об удовлетворении судом первой инстанции искового заявления Коболева лишь частично можно сделать из содержания решения суда, которое было объявлено в устном порядке.

"То есть суд официально подтвердил как факт нарушение таможенных правил со стороны НАК “Нафтогаз Украины”, так и его вину. Протокол о нарушении таможенных правил, составленный Энергетической таможней ГФС относительно А. Коболева, судом отменен не был", - говорится в сообщении Энерготаможни.

В то же время Энерготаможня планирует обжаловать решение суда для выплаты Коболевим штрафа в полном объеме.

"Несмотря на частичную победу, Энергетическая таможня ГФС планирует обжаловать указанное решение в апелляционной инстанции с целью обеспечения поступления в госбюджет Украины указанной суммы штрафа в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая Подольский районный суд Киева открыл производство по искам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева к Энергетической таможне ГФС об отмене двух постановлений о наложении на него штрафа на общую сумму 8,3 млрд гривен за нарушение таможенных правил.