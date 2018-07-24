Суд частково задовольнив позов Енергомитниці до Коболєва за порушення митних правил

Енергомитниця планує оскаржити рішення суду для виплати Коболєвим штрафу у повному обсязі

Суд частково задовольнив позов Енергомитниці до керівника "Нафтогазу" Коболєва за порушення митних правил. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Енергетичної митниці Державної фіскальної служби (ДФС) України.

Зазначається, що попередній висновок про задоволення судом першої інстанції позовної заяви Коболєва лише частково можна зробити зі змісту рішення суду, яке було оголошено в усному порядку.

"Тобто суд офіційно підтвердив як факт порушення митних правил з боку НАК “Нафтогаз України”, так і його вину. Протокол про порушення митних правил, складений Енергетичною митницею ДФС відносно А. Коболєва, судом також скасовано не було", - йдеться у повідомленні Енергомитниці.

Водночас Енергомитниця планує оскаржити рішення суду для виплати Коболєвим штрафу у повному обсязі.

"Не зважаючи на часткову перемогу, Енергетична митниця ДФС планує оскаржити зазначене рішення в апеляційній інстанції з метою забезпечення надходження до держбюджету України зазначеної суми штрафу у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня Подільський районний суд Києва відкрив провадження за позовами глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва до Енергетичної митниці ДФС про скасування двох постанов про накладення на нього штрафу на загальну суму 8,3 млрд гривень за порушення митних правил.