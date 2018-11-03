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Суд Британии приговорил мужчину, который направил Мэй письмо с сибирской язвой

Новости » Общество    03.11.2018 - 14:54
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы

Британский Центральный уголовный суд Олд-Бейли приговорил мужчину, который направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо якобы со спорами сибирской язвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, Винсент Поттер был приговорен к 1,5 года лишения свободы.

Отмечается, что судья Ребекка Полет отвергла призыв стороны защиты назначить 60-летнему Поттеру облегченное наказание, однако согласилась сократить его тюремный срок, поскольку тот страдает шизофренией.

"По моему мнению, человек, который присылает такие ужасные письма премьер-министру, должен быть немедленно наказан тюремным заключением", - сказала судья.

Впоследствии правоохранители выяснили, что ядовитых веществ в конверте не было, однако были найдены следы ДНК отправителя, которые позволили установить его личность.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита сообщил, что в Украине не закупаются сейчас вакцины против сибирской язвы за государственный счет.

Напомним, 2 октября 2018 года стало известно, что в Саратском районе Одесской области было госпитализированы пять человек с предварительным диагнозом "сибирская язва". Впоследствии в Одесской области полицейские, спасатели и военные Национальной гвардии выставили посты вокруг села Меняйловка после вспышки сибирской язвы.

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