Суд Британії засудив чоловіка, який надіслав Мей листа із сибіркою

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Чоловіка засудили до 1,5 року позбавлення волі

Британський Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі засудив чоловіка, який надіслав прем'єр-міністру Британії Терезі Мей листа нібито зі спорами сибріки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як повідомляється, Вінсента Поттера було засуджено до 1,5 року позбавлення волі.

Зазначається, що суддя Ребекка Полет відкинула заклик сторони захисту призначити 60-річному Поттеру полегшене покарання, однак погодилася скоротити його тюремний строк, оскільки той страждає на шизофренію.

"На мою думку, чоловік, який надсилає такі жахливі листи прем'єр-міністру, повинен бути негайно покараний тюремним ув'язненням", - сказала суддя.

Правоохоронці згодом з’ясували, що отруйних речовин у конверті не було, однак були знайдені сліди ДНК відправника, які дозволили встановити його особу.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта повідомив, що в Україні не закуповуються наразі вакцини проти сибірської виразки за державний кошт.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року стало відомо, що в Саратському районі Одеської області було госпіталізовані п'ять осіб з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Згодом в Одеській області поліцейські, рятувальники і військові Національної гвардії виставили пости навколо села Міняйлівка після спалаху сибірської виразки.