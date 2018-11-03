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Суд Британії засудив чоловіка, який надіслав Мей листа із сибіркою

Новини » Суспільство    03.11.2018 - 14:54
Фото: Тереза Мей (gov.uk)
Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Чоловіка засудили до 1,5 року позбавлення волі

Британський Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі засудив чоловіка, який надіслав прем'єр-міністру Британії Терезі Мей листа нібито зі спорами сибріки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як повідомляється, Вінсента Поттера було засуджено до 1,5 року позбавлення волі.

Зазначається, що суддя Ребекка Полет відкинула заклик сторони захисту призначити 60-річному Поттеру полегшене покарання, однак погодилася скоротити його тюремний строк, оскільки той страждає на шизофренію.

"На мою думку, чоловік, який надсилає такі жахливі листи прем'єр-міністру, повинен бути негайно покараний тюремним ув'язненням", - сказала суддя.

Правоохоронці згодом з’ясували, що отруйних речовин у конверті не було, однак були знайдені сліди ДНК відправника, які дозволили встановити його особу.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта повідомив, що в Україні не закуповуються наразі вакцини проти сибірської виразки за державний кошт.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року стало відомо, що в Саратському районі Одеської області було госпіталізовані п'ять осіб з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Згодом в Одеській області поліцейські, рятувальники і військові Національної гвардії виставили пости навколо села Міняйлівка після спалаху сибірської виразки.

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