Суд Бразилії відправив екс-президента Болсонару під домашній арешт: у чому причина

Верховний суд Бразилії відправив екс-президента країни Жаїра Болсонару під домашній арешт за порушення заборони використання соціальних мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Суд довів, що екс-президент використовував соцмережі своїх прихильників, у тому числі синів-парламентаріїв, для поширення повідомлень, які "закликають до нападів на Верховний федеральний суд і відкрито підтримують іноземне втручання у справи бразильської судової системи".
У правоохоронних органах додали, що у неділю під час мітингів на підтримку Болсонару один із його синів під час акції на короткий час увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до протестуючих.
Верховний суд також заборонив Болсонару приймати відвідувачів, за винятком адвокатів чи осіб, санкціонованих судом, а також користуватися мобільним телефоном.
Верховний суд Бразилії наразі розглядає справу щодо звинувачення Болсонару у спробі державного перевороту, за що може йому загрожувати тюремний термін.
Раніше екс-президента вже зобов'язали носити електронний браслет, дотримуватись комендантської години, не користуватися соцмережами і не контактувати зі своїм сином Едуардо Болсонару, який нібито лобіює його інтереси в США і може бути близьким до президента Дональда Трампа.
На фоні судової справи адміністрація президента США Дональда Трампа у липні офіційно розпочала торгівельне розслідування проти Бразилії, звинувативши її у недобросовісній практиці та переслідуванні Болсонару.