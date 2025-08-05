Суд Бразилии отправил экс-президента Болсонару под домашний арест: в чем причина

Суд доказал, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, которые "призывают к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживают иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы".

В правоохранительных органах добавили, что в воскресенье во время митингов в поддержку Болсонару один из его сыновей во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к протестующим.

Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.