Суд Бразилии отправил экс-президента Болсонару под домашний арест: в чем причина

Верховный суд Бразилии отправил экс-президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение запрета использования социальных сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Суд доказал, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, которые "призывают к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживают иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы".
В правоохранительных органах добавили, что в воскресенье во время митингов в поддержку Болсонару один из его сыновей во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к протестующим.
Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.
Верховный суд Бразилии сейчас рассматривает дело по обвинению Болсонару в попытке государственного переворота, за что может ему грозить тюремный срок.
Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями и не контактировать со своим сыном Эдуардо Болсонару, который якобы лоббирует его интересы в США и может быть близким к президенту Дональду Трампу.
На фоне судебного дела администрация президента США Дональда Трампа в июле официально начала торговое расследование против Бразилии, обвинив ее в недобросовестной практике и преследовании Болсонару.