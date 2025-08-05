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Дональд Трамп Война в Украине

Суд Бразилии отправил экс-президента Болсонару под домашний арест: в чем причина

Фото: Жаир Болсонару (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховный суд Бразилии отправил экс-президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение запрета использования социальных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Суд доказал, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, которые "призывают к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживают иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы".

В правоохранительных органах добавили, что в воскресенье во время митингов в поддержку Болсонару один из его сыновей во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к протестующим.

Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.

 

Что предшествовало

Верховный суд Бразилии сейчас рассматривает дело по обвинению Болсонару в попытке государственного переворота, за что может ему грозить тюремный срок.

Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями и не контактировать со своим сыном Эдуардо Болсонару, который якобы лоббирует его интересы в США и может быть близким к президенту Дональду Трампу.

На фоне судебного дела администрация президента США Дональда Трампа в июле официально начала торговое расследование против Бразилии, обвинив ее в недобросовестной практике и преследовании Болсонару.

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Бразилия