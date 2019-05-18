Суд в Армении освободил из-под стражи бывшего президента Кочаряна

Ереванский суд общей юрисдикции опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает местное агентство Aysor.

Согласно этому решению, из-под ареста Кочарян был освобожден.

"Суд принял решение изменить порядок предварительного заключения Роберта Кочаряна и изменить его содержание под стражей в качестве меры предосторожности", - заявил судья.

Напомним, Апелляционный уголовный суд Армении 7 декабря 2018 года принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна. Отмечалось, что апелляционный уголовный суд огласил решение по жалобам стороны защиты на решение суда первой инстанции об избрании в отношении Кочаряна меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом сам Кочарян не присутствовал на оглашении решения суда.

Так, кассационный суд 15 ноября постановил частично удовлетворить жалобу генпрокурора и направить дело в Апелляционный суд на новое рассмотрение.

До этого Апелляционный уголовный суд 13 августа удовлетворил представленные адвокатами жалобы, приняв за основу неприкосновенность экс-президента Армении.

Как писало РБК-Украина ранее, Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также в завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

Так, в феврале-марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах - первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Это произошло на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Николом Пашиняном.