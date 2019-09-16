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Объявленный в розыск заместитель Филатова уехал в отпуск

Новости » Общество    16.09.2019 - 19:42
Объявленный в розыск заместитель Филатова уехал в отпуск
Фото: Михаил Лысенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Командировка Лысенко продлится до 17 сентября

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, сейчас находится в командировке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, чиновник находится в Турции, в Анкаре, по приглашению одной из турецких фирм, с которой Днепр сотрудничает в области инфраструктурных проектов. Командировка продлится до 17 сентября включительно.

Заявление прокуратуры относительно других должностных лиц в мэрии не комментируют.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и чиновника, который осуществлял технический надзор. Чиновники скрываются от следствия, их подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре.

Кроме того, должностным лицам городского совета и предприятия-подрядчика сообщили о подозрении относительно присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств во время осуществления ремонта Нового моста в Днепре.

13 сентября в мерии Днепра проходили обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

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