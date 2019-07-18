Суд арестовал третьего подозреваемого в деле об убийстве ребенка

Фото: Кирилл (из открытых источников)

Суд оставил под стражей подозреваемого сроком на 60 дней

18 июля суд арестовал третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры области об избрании подозреваемому, которому 17 июля прокуратурой сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил его под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, 1 июня двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в деле об убийстве 5-летнего мальчика объявили четвертое подозрение - 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности.