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Суд арестовал свыше 300 млн гривен, которые хотела взыскать с УЗ компания Клименко

Новости » Политика     21.05.2020 - 17:20
Суд арестовал свыше 300 млн гривен, которые хотела взыскать с УЗ компания Клименко
Фото: суд наложил арест на 1000 вагонов, приобретенных компанией Клименко (wikimedia by Sergienkod)

Также арестовали тысячу вагонов, приобретенных этой же компанией и переданных УЗ

Высший антикоррупционный суд наложил арест на 301 млн грн, которые пыталась взыскать с "Укрзализныци" фирма экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Также наложен арест на 1 000 вагонов, приобретенных этой же компанией.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

В 2017 году главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала УЗ тысячу вагонов, которые принадлежали фирме Клименко.

"Детективы Национального бюро совместно с САП обеспечили наложение ареста на 301 млн грн, которые пыталась взыскать с АО "Укрзализныця" компания, аффилированная с бывшим министром доходов и сборов. Также по инициативе НАБУ и САП наложен арест на 1 000 вагонов, приобретенных этой же компанией, по мнению следствия, за счет незаконно полученных средств", - сообщили в НАБУ.

В настоящее время конфискованные вагоны передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Стоимость вагонов превышает 500 млн гривен.

"В декабре 2019 года уголовное производство по подозрению экс-министра доходов и сборов передали Национальному бюро. В рамках расследования НАБУ и САП приняли все необходимые меры для сохранения имущества, которое может быть использовано для возмещения убытков, причиненных незаконными действиями топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича", - добавили в НАБУ.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Клименко. В частности, было отменено решение Печерского районного суда Киева, который избрал меру пресечения по подозрению Клименко в причастности к хищению более 3 млрд гривен. Сегодня в САП заявили, что будут просить снова арестовать Клименко.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины УкрзализныцяНАБУКлименко
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